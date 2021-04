Geen video? Klik hier.

Heftige beelden uit Dolé in de Jura in het oosten van Frankrijk. Een moeder constateerde daar dat een man voor het huis foto’s aan het maken was van haar vier kinderen. Lætitia sprak samen met haar echtgenoot Adil de 72-jarige man aan op zijn gedrag en wilden de foto’s zien die hij gemaakt had. Daarop begon hij agressief tegen hen te schreeuwen, bedreigen en slingerde racistische taal naar hun hoofd. De man haalde een kruissleutel uit de achterbak van zijn auto en bedreigde Adil. De vrouw belde daarop de politie. Adil trachtte tevergeefs te voorkomen dat de man ervandoor zou gaan. De fotograaf reed weg maar keerde om. Op de video die de moeder maakte is te zien hoe de auto op Adil inrijdt en dwars door de schutting heengaat waar de vrouw en kinderen achter schuilen.

De aanvaller is gearresteerd en wordt vervolgd wegens bedreiging, openlijke geweldpleging en racistische uitlatingen. De man ontkent alles. Hij zou het huis gefotografeerd hebben als onderdeel van een quiz, de slachtoffers niet hebben verstaan wegens hardhorendheid en de aanslag was volgens hem een ongeluk als gevolg van verblinding door de felle zon. Hij moet nog wel een passend excuus verzinnen voor zijn racistische taal.