Racistische Rotterdamse agenten niet vervolgd

De Rotterdamse agenten die zich in WhatsApp-groepen racistisch uitlieten, worden niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt. Uit het onderzoek van het OM blijkt wel dat “sommige uitlatingen zeker laakbaar en niet passend zijn voor politiefunctionarissen”. De agenten noemden mensen met een migratieachtergrond “kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen”. Ook spraken ze de wens uit op hen te willen “schieten”.

Volgens het Openbaar Ministerie kunnen dergelijke uitspraken alleen tot vervolging leiden als ze in het openbaar worden gedaan. “Dat is in dit geval niet gebeurd, want de agenten zaten in een besloten WhatsApp-groep.” Volgens het OM gaat de politie de zaak wel intern verder onderzoeken.

Naar aanleiding van de berichten over de Rotterdamse agenten verklaarde politiechef Martin Sitalsing tegenover NRC Handelsblad dat er in heel Nederland appgroepen zijn waarin agenten zich racistisch uitlaten. Hij pleitte voor een “een snoeiharde aanpak” van de agenten.

