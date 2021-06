Racistische schandaalkrant The Sun is nu officieel waardeloos

The Sun, de Britse schandaalkrant die bekendstaat om zijn privacy-schendingen, hetzes en racisme, is niets meer waard. Eigenaar Rupert Murdoch heeft de waarde van de tabloid, ooit het kroonjuweel van zijn media-imperium, compleet afgeschreven, meldt de Financial Times.

Vorig jaar verkocht The Sun minder dan een miljoen exemplaren per dag, en werd de krant voor het eerst in decennia voorbijgestreefd door de al even rechtse Daily Mail. De tabloid leed een verlies van ruim 200 miljoen pond en de omzet van de krant daalde afgelopen jaar met een vijfde.

Een deel van het grote verlies werd veroorzaakt door afschrijvingen vanwege een hackschandaal, waarbij journalisten inbraken op de voicemails van mensen over wie zij schreven. Zo luisterden zij onder meer de voicemail af van het vermiste meisje Milly Dowler. Haar ouders kregen daardoor hoop dat de 13-jarige nog in leven was. Later bleek dat Milly was vermoord.

The Sun staat bekend om zijn uiterst rechtse, eurosceptische en racistische koers. De krant voerde jarenlang campagne tegen de Europese Unie, tegen vluchtelingen en migranten en tegen linkse politici.

Vanwege de hoge oplage – in de jaren negentig werden er dagelijks meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht – werd de krant ook altijd grote politieke invloed toegeschreven. De Conservatieve premier Margaret Thatcher kon jarenlang rekenen op de hartstochtelijke steun van de krant, die ook zeer enthousiast was over haar oorlog met Argentinië.

Na de verkiezingen van 1992, die verrassend gewonnen werden door de Conservatieven, klopte de krant zichzelf uitgebreid op de borst. De voorpaginakop op de verkiezingsdag – “Wil de laatste persoon die Groot-Brittannië verlaat bij een overwinning van Kinnock het licht uit doen” – zou de doorslag hebben gegeven bij het verlies van Labour-leider Neil Kinnock. Of dat daadwerkelijk het geval was, is twijfelachtig. Volgens politicologen zaten de opiniepeilers er dat jaar gewoon naast vanwege verkeerde steekproeven.

De krant nam wel vaker een loopje met de waarheid. Berucht is de berichtgeving over de Hillsborough-ramp in 1989, waarbij 96 Liverpool-fans om het leven kwamen. Terwijl uit onderzoek bleek dat de ramp het gevolg was van fouten van de politie, gaf The Sun de supporters de schuld. Om die reden wordt The Sun tot op de dag van vandaag nauwelijks gelezen in Liverpool. Dat was te merken bij het Brexit-referendum. Omdat de inwoners van Liverpool niet vergiftigd waren met jarenlange anti-EU-propaganda, stemden zij in 2016 vaker voor ‘Remain’.