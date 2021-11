Racistische toezichthouder Ongehoord Nederland verspreidt jodenhaat

Arnold Karskens, boegbeeld van de nieuwe rechts-radicale omroep Ongehoord Nederland (ON), is een zelfbenoemd nazi-jager. Wellicht dat hij zijn aandacht ook eens kan vestigen op de mensen met wie hij samenwerkt, want de voorzitter van de raad van toezicht van Ongehoord Nederland, Taco Dankers, blijkt een antisemitische stichting te leiden. NRC Handelsblad schrijft over de standpunten van deze stichting Gefira:

De komst van grote aantallen vluchtelingen naar Europa? Georganiseerd door Israël en door Joden in andere landen, die blanke samenlevingen willen verzwakken. Het Nederlandse slavernijverleden? Komt voor 50 procent voor rekening van Joden. En waarom willen Joden ook buiten Israël wonen, terwijl ze in die ‘gastlanden’ helemaal niet geliefd zijn?

Het is niet voor het eerst dat Ongehoord Nederland in verband wordt gebracht met antisemitisme. Eind 2019 moest de ‘chef humor’ van de omroep, Haye van der Heyden, het veld ruimen nadat hij had gezegd dat Ongehoord Nederland ook een podium moest bieden aan Holocaust-ontkenners.

Taco Dankers hangt allerhande extreemrechtse complottheorieën aan. Zo is hij ervan overtuigd dat er sprake is van een door joden georkestreerde “omvolking” van Europa, en vreest hij de macht van de joodse familie de Rothschilds. Deze bankiersfamilie is sinds het midden van de negentiende eeuw het mikpunt van antisemitische samenzweringsfantasieën. In 1940 brachten de nazi’s een film uit met de titel ‘Die Rothschilds’.

Ook verdedigt Dankers op Twitter apartheid. “Apartheid is ontstaan omdat Afrikanen niet in staan zijn/waren zelf een samenleving op te bouwen”, meent hij.