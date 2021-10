Radicale boeren Farmers Defence Force torpederen huizenplan

De radicale boeren van Farmers Defence Force (FDF) hebben een plan van de agrarische sector om iets te doen aan de stikstof- en woningbouwproblemen gedwarsboomd. Onder dreiging van FDF hebben LTO en bedrijven als de Rabobank, For Farmers, FrieslandCampina en Vion zich van het huizenplan gedistantieerd. De Volkskrant schrijft:

Kern van het plan is om binnen tien jaar een forse stikstofreductie en de bouw van een miljoen woningen te realiseren. Dat zou gepaard gaan met een groene, gezonde, klimaatbestendige landbouw, een grotere biodiversiteit en meer ruimte voor de natuur. Een deel van de kosten zou moeten worden betaald uit de verkoop van landbouwgrond, en voor het overige denkt AgriNL 1,5 miljard euro rijksgeld per jaar nodig te hebben.

Dinsdag plaatste AgriNL, een samenwerkingsverband van LTO en de bedrijven, advertenties in dagbladen om het stikstof- en huizenplan onder de aandacht van het publiek te brengen. Maar toen had onder meer LTO alweer afstand genomen van de ideeën.

Zie de berichtgeving over het actieplan AgriNL, als @LTONederland nemen wij daar AFSTAND van, past niet in onze Grondvisie, niet in ‘Duurzaam Evenwicht’ niet in Coalitie Transitie Melkveehouderij. De advertentie is wel correct #retweet — Sjaak van der Tak (@SjaakVanDerTak) October 12, 2021

Dat LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zich opeens terugtrok, heeft vermoedelijk alles te maken met de oorlogstaal van FDF. De boze boeren lieten begin deze week weten niets voor het voorstel te voelen. Farmers Defence Force kondigde aan met trekkers op te stomen naar bedrijven die het huizenplan zouden blijven steunen. In een videoboodschap dreigde FDF-voorman Mark van den Oever te “gaan optoeren”.

Van den Oever vergeleek de positie van de Nederlandse boeren vorig jaar met het lot van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu trekt hij een parallel met de Sovjet-Unie. “Er wordt net gedaan alsof we in de Sovjet-Unie leven, en ze zomaar onze grond kunnen afpakken. Maar het is ónze grond, daar doen wij mee wat we willen”, zei hij eerder deze week tegen De Stentor.