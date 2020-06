Radiostation dumpt Nigel Farage na uitspraken over Black Lives Matter

Nigel Farage, de uiterst rechtse stokebrand die er met zijn Brexit-campagne voor zorgde dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte, is per direct aan de kant gezet door LBC, een radiostation gespecialiseerd in talkshows.

Farage heeft in de afgelopen dagen de Black Lives Matter beweging vergeleken met de Taliban. Medewerkers van LBC spraken daarop de leiding van het bedrijf aan. Het station heeft eerder steun uitgesproken voor de protesten tegen het racisme in de VS en daarbuiten. De medewerkers eisten van de directie dat de daad bij het woord werd gevoegd.

De Brexit-leider Farage, die grossiert in controverses, was al eens eerder aan de kant gezet maar kreeg dankzij steun van zijn vriend Donald Trump opnieuw een kans. Voor LBC interviewde Farage de Amerikaanse president.

Presentator James O’Brien toonde zich verheugd dat Farage weg is.