Ramp voor biodiversiteit: nog nooit zoveel branden in grootste moerasgebied

Een kwart van het Pantanal-draslandgebied in Brazilië, Paraguay en Bolivia is dit jaar platgebrand, schrijft The New York Times. Boeren branden al eeuwenlang delen van de wetlands plat. Daarnaast zijn er ook branden die van nature ontstaan, bijvoorbeeld door blikseminslagen.

Normaal zorgt het overvloedige water ervoor dat de branden niet uit de hand lopen, maar dit jaar zijn de branden door de droogte veel erger dan voorheen. Met name in augustus en september werden grote stukken land door het vuur verzwolgen. De extreme droogte is volgens deskundigen het gevolg van de klimaatcrisis.

De branden zijn een enorme klap voor de natuur. ’s Werelds grootse tropische moerasgebied staat bekend om zijn enorme biodiversiteit. Er wonen jaguars, tapirs en enorme otters die met uitsterven worden bedreigd. Met name reptielen, kleine zoogdieren en amfibieën zijn het slachtoffer geworden. Zij verbergen zich vaak onder de grond bij brand, maar ook daar woedde het vuur.

Brandweerlieden en dierenvrienden hebben de afgelopen maanden geprobeerd gewonde jaguars te helpen. Het is een druppel op een gloeiende plaat.

In het gebied leven daarnaast inheemse stammen die hun leefgebied enorm zien afnemen door de aanhoudende branden. De bewoners hebben ook te kampen met gezondheidsklachten: door de rook die ze hebben ingeademd, blijven ze vaak nog wekenlang hoesten.

De Braziliaanse krant O Globo meldde vorige week dat brandweerlieden van het Braziliaanse milieuagentschap maandenlang op hun handen moesten blijven zitten vanwege bureaucratische tegenwerking. President Jair Bolsonaro ontkent dat er een probleem is.