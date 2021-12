Randstad beschuldigt liegende Van Lienden van oplichting

Randstad doet aangifte tegen Sywert van Lienden en zijn kompanen Bernd Damme en Camille van Gestel wegens oplichting. Het uitzendbureau leverde vorig jaar vijftien medewerkers aan het drietal in de veronderstelling dat Van Lienden en co om niet werkten. “Wij vinden dat het niet deugt. Dan moet je iets doen”, verklaart het hoofd juridische zaken Patrick van der Herberg van Randstad tegenover Follow The Money.

Het uitzendconcern betaalde de salarissen van de vijftien medewerkers die zich bezighielden met de logistiek, de werving van nieuwe mensen, mondkapjes testen en het opzetten van de IT-structuur. Van der Herberg: “Iedereen deed het in de overtuiging dat het allemaal zonder winstoogmerk was. Dat zorgde ook voor een ongelooflijke saamhorigheid in die groep.”

Dit voorjaar kwam uit dat Van Lienden, Damme en Van Gestel stiekem hun zakken hadden gevuld. De pandemieprofiteurs werden stuk voor stuk multimiljonair met hun dubieuze mondkapjeshandel. Vrijwilligers en bedrijven die het trio hadden geholpen, voelden zich op het verkeerde been gezet door de huichelachtige Hulptroepen Alliantie-oprichters.

De pandemieprofiteurs verzwegen dat ze behalve een non-profitorganisatie ook een commerciële bv hadden. De uitzendkrachten van Randstad wisten niet dat ze ook daarvoor in touw waren, stelt Van der Herberg. “Iedereen deed alles daar, er was geen onderscheid tussen de entiteiten. Het was één grote berg activiteiten.”

Nadat het bedrog van Van Lienden uitkwam, werd het bovendien moeilijk om contact te krijgen met de onbetrouwbare ondernemer, ondervond Randstad. Follow The Money schrijft: