Als we geen maatregelen nemen, dreigen steden als Den Haag en Amsterdam te verdwijnen door de klimaatcrisis, waarschuwt Rutger Bregman in zijn nieuwe boekje ‘Het water komt’. “De randstad is een badkuip die elk jaar iets verder wegzakt, terwijl het water stijgt”, vertelde hij bij De Wereld Draait Door. In zijn open brief, die online staat maar ook gratis in boekvorm is te bestellen, schrijft Bregman onder meer:

Er is een kans dat onze kinderen afscheid moeten nemen van steden als Den Haag en Delft, Rotterdam en Amsterdam, Leiden en Haarlem. Dat zeg ik niet, dat zeggen tal van Nederlandse wetenschappers. Ik sprak er zeven afgelopen zomer en was verbijsterd over hoe openhartig zij spreken over het scenario waarin we grote delen van Nederland moeten opgeven.