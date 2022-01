Rapport feestgedrag Boris Johnson velt vernietigend oordeel over premier

Het rapport van de Britse topambtenaar Sue Gray over de feestcultuur van Boris Johnson, velt een vernietigend oordeel over de premier. Tijdens haar onderzoek constateerde Gray een ‘ernstig falend leiderschap en gebrekkig beoordelingsvermogen’. Het premierschap van Johnson komt door het rapport over de feestjes in de ambtswoning tijdens de lockdown verder in gevaar.

Het rapport beschrijft in totaal zestien feesten, waarvan er twaalf door de politie worden onderzocht. Volgens Gray heeft het er alle schijn van dat Johnson en zijn staf nauwelijks aandacht hadden voor hoe hun gedragingen over zouden komen in een tijd waarin het hele land op slot zat vanwege de coronapandemie. Ook werd niet of te weinig stilgestaan bij de risico’s die de kantoorfeesten vormden voor de volksgezondheid en was er sprake van ‘overmatig alcoholgebruik’.

Initial report finds

– 'failure of leadership in No 10 and Cabinet office'

– 'serious failure to observe high standards expected'

– 'excessive consumption of alcohol'

– 'behaviour difficult to justify'

but crucially, Gray herself writes, this is not yet the 'meaningful report' — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) January 31, 2022

Binnen het parlement brokkelt de steun voor Johnson steeds verder af, ook in zijn eigen Conservatieve Partij. In de Britse media wordt al volop gespeculeerd over het aftreden van Johnson. Die denkt daar zelf vooralsnog heel anders over. Maandagmiddag geeft Johnson in een persconferentie een reactie op het rapport.