Rapport in opdracht WHO: coronapandemie was te voorkomen geweest

De coronapandemie had voorkomen kunnen worden. Dat is de conclusie van een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het onderzoek stond onder leiding van Helen Clark, de voormalige premier van Nieuw-Zeeland, en de gewezen president van Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

Uit het rapport blijkt dat de wereld onvoldoende heeft geleerd van eerdere virusuitbraken. Met name februari vorig jaar was een gemiste kans, stellen de opstellers van het rapport. Landen lieten het massaal na om in te grijpen. “Pas op het moment dat de ziekenhuizen en intensive cares volliepen, kwam men in actie”, stelt Clark. “En toen was het te laat.”

De onderzoekers wijzen er als gevolg van die inertie inmiddels 3,25 miljoen mensen zijn overleden aan covid-19. Dat is vermoedelijk nog aan de lage kant. In werkelijkheid bedroeg het aantal coronadoden begin deze maand waarschijnlijk al bijna 7 miljoen.

Landen die zich wel al in februari 2020 voorbereidden op het indammen van het virus, hebben het volgens de opstellers van het rapport beter gedaan. Leiders die de gevaren van corona bagatelliseerden, hebben hun bevolking juist een slechte dienst bewezen. “Dat heeft dodelijke gevolgen gehad.”

Ook de WHO liet steken vallen, onder meer als gevolg van bureaucratische regels. Zo riep de organisatie pas op 30 januari een noodtoestand uit, terwijl dat al op 22 januari had kunnen gebeuren.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.