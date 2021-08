Alarmerend IPCC-rapport over klimaatcrisis

Klimaatverandering is een feit waar niet meer aan valt te ontkomen en de mens is daar onmiskenbaar verantwoordelijk voor. Dat stelt het IPCC, het instituut van de Verenigde Naties dat klimaatverandering onderzoekt, in een nieuwe rapportage. De NOS vat samen:

De snelheid waarmee het klimaat verandert, is niet eerder voorgekomen in ten minste tweeduizend jaar en mogelijk nog veel langer. Daarbij dreigen sommige aspecten van klimaatverandering onomkeerbaar te worden voor een periode van eeuwen of zelfs duizenden jaren, zoals het stijgen van de zeespiegel. Zonder drastische maatregelen moet de wereld moet zich opmaken voor fors grotere weersextremen.



Belangrijke oorzaken zijn het gebruik van fossiele brandstoffen en de immense veestapel. De broeikasgassen die daardoor worden uitgestoten zorgen ervoor dat de wereldwijde temperatuur gaat oplopen.

NRC schrijft:

„Er is een bijna-lineair verband tussen de cumulatieve menselijke CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde”, aldus het rapport. Inmiddels is de aarde, vergeleken met anderhalve eeuw geleden, 1,1 graden Celsius opgewarmd. Met het tekenen van het Parijs-akkoord, in 2015, hebben de VN zich voorgenomen de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, en liever nog tot anderhalve graad. Tot op heden hebben 191 landen het akkoord geratificeerd.

Het IPCC constateert dat de veranderingen niet alleen overal optreden maar dat ze zich ook snel voltrekken. De wetenschappers schetsen ook hoezeer de uitstoot van broeikasgassen moet afnemen om de opwarming af te remmen en uiteindelijk zelfs enigszins terug te dringen. Daartoe zal de mensheid van ongebreidelde consumptie massaal overstappen naar een wezenlijk duurzame manier van leven moeten overstappen. Dan blijft de opwarming halverwege deze eeuw beperkt tot 1,6 graden. Als doorgegaan wordt op de oude voet bedraagt die stijging 4,4 graden. In dat geval zal bijvoorbeeld het aantal hittegolven meer dan veertig keer groter worden.

Het IPCC gaat ook in op de vrees voor kantelpunten. Dat betekent dat ontwikkelingen zich plotseling versnellen als een bepaald punt is bereikt en onomkeerbaar worden. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de regenwouden van de Amazone veranderen in een savanne.

De VRT schetst de noodzakelijke maatregelen waarover in november in Glasgow bij de volgende grote internationale klimaatconferentie afspraken over gemaakt moeten worden:

Verschillende spelers zoals de EU, de VS, Japan en Zuid-Korea hebben beloofd om tegen 2050 klimaatneutraal te willen worden (voor China is dat 2060), maar het jongste rapport toont opnieuw aan dat er ook op de korte termijn nog heel veel moet gebeuren. Sommigen zeggen zelfs dat de extra inspanningen van Europa in het kader van de Green Deal (-55 procent uitstoot tegen 2030 in plaats van -40, het zogenoemde ‘Fit for 55’-project) nog onvoldoende zijn, zelfs al is Europa een van de grote voortrekkers wereldwijd qua klimaatinspanningen.

De Telegraaf, de krant die zich het felst verzet tegen klimaatmaatregelen, constateert in de inleiding van een artikel over het onrustbarende rapport: “Wat betreft overstromingen, zoals onlangs in Duitsland, België en Limburg, is er in Europa geen trend te zien.” De redactie lijkt inmiddels wel te erkennen dat fenomenen als de toename van hittegolven aan klimaatverandering zijn te wijten en noemt het rapport “opwarmertje voor de klimaattop”. Opvallend genoeg vermijdt de krant verder in te gaan op oorzaken of consequenties. Opwarmertje of niet, dat blijft kennelijk glad ijs.