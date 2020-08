Ravage Beiroet enorm: 78 doden en zeker 4000 gewonden

Bij de explosie in Beiroet dinsdag zijn zeker 78 doden gevallen en ten minste 4.000 gewonden. Gevreesd wordt dat nog vele mensen onder het puin liggen. Het Rode Kruis in Libanon verwacht dan ook dat het dodental nog verder op zal lopen tot zeker 100.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020

Woensdagochtend stegen nog altijd grote rookwolken op boven het havengebied. In het omliggende gebied liggen de straten vol omvergeblazen auto’s en is de schade aan gebouwen immens. Volgens de Libanese president Hassan Diab is de explosie veroorzaakt door ammoniumnitraat, een stof die voorkomt in bepaalde soorten kunstmest. Ziekenhuizen worden overspoeld met gewonden en mensen op zoek naar geliefden, online wordt de een na de andere webpagina gevuld met de zoektocht naar vermisten.

De explosie was zo krachtig dat die werd gevoeld in Cyprus, zo’n 193 kilometer verderop. President Hassan Diab heeft dinsdagavond tijdens een vergadering van de nationale veiligheidsraad verzocht om Beiroet uit te roepen tot rampgebied en de komende twee weken de noodtoestand te laten gelden. Een speciaal comité heeft opdracht gekregen de precieze oorzaak van de ramp te onderzoeken. Ook heeft de president de internationale gemeenschap om hulp gevraagd voor Libanon dat al kampt met de zwaarste economische crisis in decennia.

The #BeirutBlast was so huge that it literally carved out a part of the land. Aerial view 👇@akhbar pic.twitter.com/sFzbybVKFq — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 5, 2020

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade gewond zijn geraakt, een van hen bevindt zich in kritieke toestand. Minister Sigrid Kaag, (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft steun toegezegd. Op Twitter schreef zij, in het Arabisch: “Wat er in Beiroet is gebeurd en de beelden van de explosie, zijn een catastrofe voor een stad die mij na aan het hart ligt. Het Koninkrijk Holland is bereid te helpen bij de zoek- en reddingsactie en onmiddellijke hulp te verlenen aan het Libanese Rode Kruis.”