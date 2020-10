Rechtbank: neonazistische Gouden Dageraad is criminele organisatie

De Griekse extreemrechtse partij de Gouden Dageraad is een criminele organisatie. Dat heeft de rechtbank in Athene bepaald. Zeven voormalige parlementariërs, onder wie partijleider Nikos Michaloliakos, zijn volgens de rechters schuldig aan het leiden van een criminele organisatie. Andere partijleden zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. In totaal stonden er 68 partijleden terecht.

De meeste verdachten ontbraken woensdag bij het vonnis. De uitspraak werd buiten de rechtbank en op de publieke tribune met applaus begroet. Onder meer Magda Fyssa, de moeder van de antifascistische rapper Pavlos Fyssas, was bij het voorlezen van het vonnis aanwezig. Fyssas werd in 2013 vermoord door een lid van de Gouden Dageraad.

Historische uitspraak Griekse rechtbank. Gouden dageraad is een criminele organisatie. 7 voorml parlementsleden incl de leider schuldig bevonden aan het leiden van een criminele organisatie. Gevangenisstraffen volgen komende dagen. — Daphne Timmers (@daphneskopelos) October 7, 2020

De Gouden Dageraad werd opgericht in de jaren tachtig. Tijdens de financiële crisis die Griekenland keihard raakte, groeide de partij enorm. Bij de verkiezingen van vorig jaar raakten de neonazi’s al hun zetels kwijt, onder meer omdat partijleden zich veelvuldig schuldig maakten aan de geweld.

De rechtbank keek onder meer naar de moord op Pavlos Fyssas en verscheidene zeer gewelddadige aanvallen op migranten en linkse activisten. Leider Michaloliakos en de andere parlementariërs die zijn veroordeeld voor het leiding geven aan een criminele organisatie, kunnen gevangenisstraffen van 10 jaar of meer krijgen.