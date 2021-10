Rechtbank wijst gratis anticonceptie af

Dat vrouwen moeten betalen voor anticonceptie is geen discriminatie. Dat heeft de Haagse rechtbank woensdag bepaald in een rechtszaak die Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak namens 7.300 burgers hadden aangespannen tegen de staat. In de uitspraak stelt de rechtbank:

Op grond van verschillende verdragen is de Staat verplicht om anticonceptiemiddelen toegankelijk te laten zijn. Volgens de rechtbank is die toegankelijkheid gewaarborgd, omdat er een ruime selectie aan anticonceptiemiddelen verkrijgbaar is en de kosten niet dusdanig hoog zijn, dat die een belemmering vormen om erover te kunnen beschikken. Daarnaast hebben vrouwen geen toestemming nodig van een ander om over anticonceptiemiddelen te kunnen beschikken. Vrouwen kunnen dus net als mannen hun seksuele en reproductieve rechten uitoefenen, zodat er ook geen sprake is van discriminatie.

Tegelijkertijd erkent de rechtbank dat niet in iedere relatie sprake is van volstrekte gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en dat het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptiemiddelen kan bijdragen aan het verminderen van discriminatie. “Dat betekent alleen niet dat die ongelijkwaardigheid wordt veroorzaakt doordat de Staat anticonceptiemiddelen niet gratis ter beschikking stelt.”

Femke Zeven, woordvoerder voor Bureau Clara Wichmann, is blij dat de Staat de verplichting heeft om anticonceptie goed toegankelijk te maken. “Dat is juridische winst”, meent zij. Tegelijkertijd zijn de partijen die de zaak hebben aangespannen, teleurgesteld over de uiteindelijke conclusie van de rechtbank. “Zelfs als de kosten beperkt zijn, is het feit dat vrouwen ervoor opdraaien terwijl iedereen ervan profiteert, discriminatoir”, meent het Bureau Clara Wichmann.

Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak bestuderen de mogelijkheden om tegen het vonnis in beroep te gaan. Tegelijkertijd vestigen zij hun hoop op de politiek. De Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks), Attje Kuiken (PvdA) en Maarten Hijink (SP) willen ervoor zorgen dat anticonceptie gratis wordt. Zorgaanbieders kunnen de kosten dan declareren bij de overheid.