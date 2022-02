Rechter: 15-jarige mag meedoen aan verkiezingen

De 15-jarige Lev Weikamp mag zich bij de gemeenteraadsverkiezingen in Winterswijk kandidaat stellen voor de partij Frontale. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de ouders van de scholier, meldt Omroep Gelderland.

Lev heeft zich zonder medeweten van zijn ouders kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Zijn moeder heeft geprobeerd dat besluit via de rechter terug te draaien, maar ving bot bij de bestuursrechter in Den Haag. Lev wordt namelijk tijdens de komende regeerperiode van vier jaar achttien jaar. Daarom mag hij niet beperkt worden in zijn keuze mee te willen doen en vormt de leeftijd volgens de Kieswet geen belemmering.

Lijsttrekker van Frontale is de 16-jarige Oliver Heming, die daarmee de jongste lijsttrekker van Nederland is. Heming is optimistisch over de electorale kansen van de nieuwe partij. “Ik denk dat ik zeker een zetel kan halen”, zegt hij. Als hij die zetel bemachtigt, dan kan hij die pas innemen als hij 18 jaar is. Omdat er geen volwassenen op de lijst van Frontale staan, zal de partij de eerstkomende twee jaar niet in de gemeenteraad komen.