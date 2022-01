Rechter: antivax-vader mag dochter (12) niet zien

Een rechter in de Canadese provincie Quebec heeft bepaald dat een ongevaccineerde, gescheiden vader zijn 12-jarige dochter voorlopig niet mag zien. De maatregel is volgens de rechter nodig “omdat de pandemie zich ongunstig heeft ontwikkeld als gevolg van de Omikron-variant”.

De vader had verklaard dat hij weliswaar niet was ingeënt, maar dat hij de coronaregels opvolgde en nauwelijks buiten de deur kwam. De rechter betwijfelt dat. Uit de berichten op de Facebook-pagina van de man blijkt dat hij een complotdenker is.

De rechter hield de man voor dat hij zijn dochter weer kan zien als hij zich laat vaccineren. Doet de man dat niet, dan hangt het af van het verdere verloop van de epidemie. Wat betreft de rechter duurt het contactverbod zo kort mogelijk. Op 8 februari kijkt de rechter opnieuw naar de omgangsregeling.

cc-foto: succo