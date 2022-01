Rechter: dochter (15) van antivax-moeder mag tweede prik

Een 15-jarig meisje mag een afspraak maken voor haar tweede coronavaccinatie. Haar antivax-moeder had haar verboden de prik te gaan halen, maar de kinderrechter stelt dat het meisje zelf mag beslissen of ze wordt ingeënt.

Het meisje had de rechtbank in november gemaild met het verzoek of een rechter toestemming kon geven voor de inenting, nadat haar moeder die toestemming had geweigerd. De vader van het meisje was wel voor inenting.

Het meisje heeft verschillende redenen om zich te laten inenten. Ze wil zichzelf, haar moeder en haar oma’s beschermen tegen corona. Ook wil ze de tweede prik zodat ze met haar vriendinnen kan deelnemen aan activiteiten waarbij een QR-code verplicht is.

De rechtbank stelt vast dat het meisje zich heeft verdiept in de risico’s van covid-19 en in vaccinatie. Ook meent de rechtbank dat zij zich zonder toestemming van haar moeder kan laten vaccineren. Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders.

Bij kinderen onder de 12 geldt de regel dat de ouders bepalen. Een kind onder de 12 hoeft geen toestemming te geven, maar moet wel worden geïnformeerd. Vanaf half januari kunnen kinderen tussen de 5 en 12 worden ingeënt tegen corona.