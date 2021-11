Rechter fluit hardvochtige UWV terug die doodzieke vrouw aan lot overliet

Een vrouw van 28 jaar die getroffen is door kanker en dat vermoedelijk niet gaat overleven, is door het UWV veel te hardvochtig behandeld. De uitkeringsinstantie kende haar door strikte toepassing van de regeltjes een uitkering toe van slechts 182,42 per maand. Door de houding van het UWV is de vrouw in de financiële problemen gekomen.

Het UWV beriep zich op de wet maar de rechtbank veroordeelt die houding. Door het zonder enige empathie en coulance naleven van de regels is de vrouw onevenredig benadeeld, aldus de rechter.

De NOS meldt:

De rechtbank in Arnhem ziet de uitspraak als uitzonderlijk, omdat niet vaak gebruikgemaakt wordt van de bevoegdheid om de wet niet te volgen. Onder meer vanwege “ontwikkelingen in de rechtspraak”, doet de rechter dat dus toch. Met die ontwikkelingen wordt gedoeld op rechterlijke uitspraken van de afgelopen jaren, die erop neerkomen dat de regels niet altijd hoeven worden toegepast als de gevolgen onredelijk groot zijn. De vrouw heeft recht op een hogere uitkering, met terugwerkende kracht. Het UWV kan nog wel in beroep tegen de uitspraak.

De vrouw begon na haar studie te werken maar raakte na twee maanden arbeidsongeschikt nadat er bij haar een hersentumor was ontdekt. Later werd een tweede tumor aangetroffen. Het UWV baseert de hoogte van de uitkering op het arbeidsverleden en kwam zo tot een onwerkelijk laag bedrag. Een speciale regeling voor dergelijke gevallen wilde het UWV niet gebruiken omdat de vrouw tijdens haar studie één dag per week een bijbaantje had gehad. Daardoor zou de vrouw geen ‘starter’ zijn die in aanmerking komt voor de speciale regeling.

Een woordvoerder van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) verklaart tegenover de NOS dat na het aan het licht komen van het toeslagenschandaal rechters kritischer kijken naar de aanvaardbaarheid van het beleid van instanties en meer oog heeft voor de menselijke maat.