Rechter: geen straf voor vreedzame klimaatactivisten na bezetting pensioenbelegger

Veertien klimaatactivisten van Extinction Rebellion en Christian Climate Action Nederland die in november de lobby van pensioenuitvoerder PGGM in Zeist bezetten, hoeven geen boete te betalen. Het Openbaar Ministerie eiste 150 euro per persoon, maar de politierechter besloot de veertien te ontslaan van rechtsvervolging. De rechter stelt dat er weliswaar sprake was van lokaalvredebreuk, maar meent dat andere belangen zwaarder wegen.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens hecht bijzonder veel waarde aan het demonstratierecht en zegt dat kritisch moet worden gekeken naar beperkingen daarvan. Dit geldt ook voor demonstraties in niet-openbare gebouwen. In deze zaak gaat om een vreedzame demonstratie, zonder vernielingen en geweld, die enkele uren duurde. Er was enige hinder, maar niet zodanig dat het vervolgen van de 14 verdachten gerechtvaardigd was.

De veertien werden na een paar uur actievoeren gearresteerd en vervolgens enkele uren vastgehouden. Bij de behandeling van de zaak legde predikant Rozemarijn van ’t Einde van Christian Climate Action uit waarom ze betrokken was bij de bezetting. “Mijn pensioenfonds verwoest een leefbare toekomst. Ik verwoest ongewild mee. Dit verscheurt me”, zei ze.

Cathelijn Schilder van Extinction Rebellion verklaarde: “Het op het matje roepen van vreedzame klimaatactivisten is alsof je het brandalarm de schuld geeft van de fik in de keuken. Het zou goed zijn als PFZW zich gaat bezighouden met de brand in hun keuken in plaats van met de mensen die alarm slaan.”

De activisten bezetten de lobby van PGGM omdat die de beleggingen uitvoert voor het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) dat investeert in fossiele brandstoffen, zoals gas en olie. Andere pensioenfondsen, zoals het ABP, hebben besloten om hun investeringen in de fossiele industrie af te bouwen.