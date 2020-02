Rechter haalt streep door derde baan Heathrow vanwege klimaat

Een Brits beroepshof heeft een stokje gestoken voor de plannen van de Londense luchthaven Heathrow om een derde start- en landingsbaan aan te leggen. Rechter Lindblom verwijt de regering dat er bij het bouwbesluit niet is gekeken naar de klimaatdoelen waaraan het Verenigd Koninkrijk zich heeft gecommitteerd bij de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat meldt The Guardian.

De regering zal niet tegen het vonnis in beroep gaan, maar kan er wel voor kiezen een nieuw plan op te stellen voor uitbreiding van Heathrow. Voor Boris Johnson zal de uitspraak een opluchting zijn. De premier was altijd al tegen de derde baan. In 2015 verklaarde hij dat hij desnoods “voor de bulldozers” wilde gaan liggen om de aanleg ervan tegen te houden, al erkende hij vorig jaar dat het wel eens moeilijk kon worden om die belofte gestand te doen. De derde baan zou ertoe leiden dat er dagelijks 700 extra toestellen op Heathrow terecht kunnen, met alle klimaatschade en geluidsoverlast van dien.

De uitspraak van het beroepshof is een opsteker voor bewonersverenigingen en milieuactivisten die elders proberen de uitbreiding van vliegvelden tegen te gaan. “Dit heeft wereldwijd gevolgen”, verklaart Margaretha Wewerinke-Singh, specialist internationaal klimaatrecht aan de Universiteit Leiden, tegenover The Guardian. “Voor het eerst heeft een rechtbank bevestigd dat de temperatuurdoelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs bindend is.”

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger vindt de uitspraak ‘geweldig nieuws’, zo schrijft zij op Twitter. Zij is fel gekant tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.

Geweldig nieuws: rechter verbiedt 3de baan Heathrow vanwege klimaat!! En zo zal ook #LelystadAirport van tafel gaan. Een nieuw vakantievliegveld staat haaks op het klimaatakkoord van Parijs. 💚🌍 https://t.co/6qRAVgNkiX — Suzanne Kröger (@suzanne_GL) February 27, 2020

cc-foto: Bilal EL-Daou