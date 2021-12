Rechter maakt gehakt van stikstofbeleid in vonnis over biomassa

De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag geen spaan heel gelaten van het nationale stikstofbeleid. In een uitspraak over de vergunning voor de Amercentrale noemde de rechtbank de nieuwe Wet Stikstofvermindering en Natuurherstel “dweilen met de kraan open”. NU.nl schrijft:

De rechter vindt het onwenselijk dat de wet het mogelijk maakt dat ooit vergunde stikstofrechten “lukraak” worden ingezet. Dat is volgens de rechter wel gebeurd bij de Amercentrale, reden waarom die vergunning woensdag is vernietigd. De provincie Noord-Brabant krijgt zes maanden de tijd om tot een nieuw besluit te komen. In de tussentijd mag de centrale maar beperkt biomassa verstoken.

De provincie had de Amercentrale eerder een vergunning verstrekt om meer biomassa te verstoken. Daardoor komt er extra stikstof vrij, terwijl de stikstofuitstoot in Nederland juist naar beneden moet. De provincie gaf daar toch toestemming voor omdat de energiecentrale nog oude stikstofrechten heeft voor ovens die al jaren geleden zijn gesloten.

De rechtbank rekent nu af met dergelijke trucs om toch stikstof te kunnen blijven uitstoten. De rechters hekelen het overheidsbeleid waardoor ongebruikte stikstofrechten “lukraak” kunnen worden ingezet “zonder dat de gevolgen hiervan worden beoordeeld”.

Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB, die met succes het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aanvocht bij de Raad van State, is niet verbaasd. “Dit is precies het standpunt dat MOB sinds de nieuwe wet onophoudelijk heeft gecommuniceerd naar LNV”, stelt hij.

cc-foto: Castel Communicatie