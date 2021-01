Het gerechtshof in Den Haag heeft Shell Nigeria aansprakelijk gesteld voor olielekkages in Nigeria. Het bedrijf is vrijdagochtend veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan vier gedupeerde boeren uit het gebied. De zaak van de boeren werd in Nederland gesteund door Milieudefensie.

De veroordeling geldt alleen voor de Nigeriaanse tak van het olieconcern. Het Brits-Nederlandse moederbedrijf gaat vrijuit. Wel moet het meer doen om nieuwe lekkages te voorkomen en zorgdragen voor detectiesystemen die tijdig waarschuwen voor lekken in de leidingen.

De Nigerdelta is ernstig vervuild met olie dat uit de leidingen gutst. Voor de plaatselijke bevolking is een groot deel van hun landbouwgrond en visgebied vernietigd als gevolg van de lekkages. Shell zelf houdt vol dat de lekkages worden veroorzaakt door omwonenden en lokale bendes die de leidingen saboteren om olie te stelen. Al in 2013 bepaalde een rechter dat een van de vier boeren gecompenseerd moest worden. Zowel Shell als de boeren gingen in hoger beroep, met als gevolg dat nu alle vier de boeren een schadevergoeding krijgen. De hoogte ervan wordt in een latere zitting bepaald.

Bron: NOS