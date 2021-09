Rechter: Uber-chauffeurs zijn werknemers en moeten dienstverband krijgen volgens cao

De rechtbank in Amsterdam heeft het flex-sprookje dat medewerkers tot ‘vrije ondernemers’ bestempeld in plaats van werknemers met bijbehorende rechten aan flarden geschoten. Althans voor het Amerikaanse taxibedrijf Uber. Vakbond FNV spande een rechtszaak aan om een einde te maken aan de praktijken die de rechtspositie van werknemers drastisch verslechtert. Uber-chauffeurs verdienen meestal ook minder dan het minimumloon bij het miljardenbedrijf. De rechter stelt de vakbond in het gelijk en geeft Uber opdracht de chauffeurs in dienst te nemen en een salaris te betalen volgens de cao voor taxivervoer.

De uitspraak van de kantonrechters betekent dat Uber verplicht is de cao op de arbeidsovereenkomsten van deze chauffeurs toe te passen, in de periodes dat de cao algemeen verbindend is verklaard. Daarmee kunnen deze chauffeurs in bepaalde gevallen aanspraak maken op achterstallig salaris. Daarnaast moet Uber aan FNV een schadevergoeding van 50.000 euro betalen vanwege het niet nakomen van de CAO Taxivervoer.

In een verklaring zegt de vakbond:

Volgens FNV past deze uitspraak in de steeds groter wordende weerstand in de maatschappij tegen schijnzelfstandigheid en de uitbuiting die daar bij komt kijken. FNV pakt meerdere platforms aan die van deze constructies profiteren en won onlangs in hoger beroep van Deliveroo. Ook politiek komt er steeds meer verzet tegen de uitwassen van flexwerk. Vorig jaar sprak de commissie Borstlap zich hier al tegen uit en in juni adviseerde de SER om werkenden met een uurtarief onder de 30 tot 35 euro automatisch als werknemers te zien en niet van als zzp’er.

