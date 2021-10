Rechter: vader mag dochter (3) pas zien als hij zich laat vaccineren

Een New Yorkse echtscheidingsrechter heeft bepaald dat een vader zijn 3-jarige dochter alleen mag bezoeken als hij volledig is ingeënt of als hij zich wekelijks laat testen. De vader bezoekt zijn dochter nu nog om het weekend. Dat meldt de Daily Mirror.

“De gevaren van het ongevaccineerd blijven, kunnen niet worden onderschat zolang Covid-19 een bedreiging vormt voor de gezondheid en veiligheid van kinderen”, aldus de rechter in een toelichting. “Helaas, en naar mijn mening om onbegrijpelijke redenen, wijst een aanzienlijke minderheid alle mogelijkheden om gevaccineerd te worden af. Zij geloven in desinformatie en complottheorieën en hebben een dubieuze kijk op ‘individuele vrijheid’.”

De advocaat van de moeder is blij met de uitspraak. “Dit vonnis laat zien dat we in buitengewone tijden leven en bevestigt dat het belang van het kind voorop moet staan.”

cc-foto: succo