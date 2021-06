Rechter veegt wrede inburgeringstirannie Sociale Zaken van tafel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft geprobeerd een man die een week langer deed over zijn inburgeringsexamen, de volledige kosten daarvan terug te laten betalen. De kosten daarvan bedragen bijna 9.000 euro. Daarbovenop kwam nog een boete van 100 euro wegens het overschrijden van de termijn. De rechter zette een streep door de wrede eis van het ministerie.

Voor het afronden van de diverse onderdelen van het verplichte inburgeringsexamen voor nieuwkomers staat een termijn van drie jaar. Wie meer tijd nodig heeft, kan daarvoor een verzoek indienen bij DUO. Wordt het traject op tijd afgerond, dan worden de kosten voor de inburgering omgezet in een gift. Volgens deze regels had de man in kwestie uiterlijk op 16 januari 2020 zijn examen moeten behalen. Die dagen ontbraken er echter nog twee onderdelen. Het eerste daarvan haalde hij op 21 januari, nog eens drie dagen later het laatste onderdeel.

Hoewel DUO erkent dat het examen soms te moeilijk of te belastend is en er om die reden tot wel twee jaar verlengd kan worden, besloot het ministerie dat deze overschrijding met slechts een week voldoende was om de man in financiële moeilijkheden te storten. Hij kreeg vanuit de overheid te horen dat hij niet op tijd aan zijn inburgeringsplicht had voldoen en daarom de som van 8.428,55 euro moest terugbetalen. Plus dus een boete van nog eens 100 euro.

De rechter ging niet mee in de wrede eis. In de uitspraak laat de rechter weten dat de bestraffing van het ministerie ‘buitenproportioneel [is] en in strijd met het doel van de inburgering dat bij de overschrijding van de inburgeringstermijn met één week het volledige cursus- en examengeld wordt teruggevorderd en verzoeker een boete wordt opgelegd. Verweerder had in dit geval ambtshalve de lening moeten kwijtschelden en het opleggen van een boete achterwege moeten laten.’ Volgens de rechter heeft de man, die inmiddels een studie ICT volgt, ‘voldaan aan zijn inburgeringsplicht’.

Behalve de volledige vrijspraak van de man, heeft de rechter het ministerie van SZW ook verplicht alle proceskosten te betalen.