Rechter verbiedt anti-zuivelposter Dier&Recht: ernstig leed kalfjes ‘niet aannemelijk’

Dierenrechtenorganisatie Dier&Recht moet van de rechter campagneposters verwijderen waarop staat dat het bij de moeder weghalen van kalveren in de zuivelindustrie ernstig dierenleed veroorzaakt. Volgens de rechter overschrijdt Dier&Recht met die opmerking de vrijheid van meningsuiting. De constatering dat het weghalen van een kalf bij de moeder leed veroorzaakt bij de dieren, is volgens de rechtbank Amsterdam ‘onvoldoende onderbouwd’ en daarnaast zou de campagne de melkveesector schade toebrengen.

De posters zijn onder meer te zien in abri’s bijin de hoofdstad en nog zes andere steden. Daarop is een pak melk te zien vormgegeven als een sigarettenverpakking, inclusief gezondheidswaarschuwing ‘Melk maakt meer kapot dan je lief is’, aangevuld door bijvoorbeeld de tekst ‘Kalfjes krijgen kunstmelk, want hun moedermelk zit in jouw cappuccino’. De organisatie heeft drie verschillende posters, waarvan er twee mogen blijven hangen, waaronder bovengenoemde. De derde poster die wel weg moet, toont een kalf in een kruiwagen, met daarbij de tekst ‘Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed’.

Reden voor boerenorganisatie Agractie om namens tientallen gekwetste boeren een kort geding tegen Dier&Recht aan te spannen. Volgens de boeren is er geen sprake van ernstig dierenleed en voorkomt het weghalen van jonge dieren juist ziektes en ongelukken. Dier&Recht zegt juist dat door het opgroeien van kalveren zonder moeder, er bij de jonge dieren gezondheids- en gedragsproblemen ontstaan, oftewel ‘ernstig dierenleed’. Het is de term ‘ernstig’ waar de rechter moeite mee had. Die kwalificering zou door de dierenrechtenorganisatie onvoldoende onderbouwd zijn, waardoor er sprake is van een onrechtmatige houding jegens melkveehouders. ‘Aantasting van dierenwelzijn, ongerief en zelfs leed kan mogelijk voorkomen worden door koe en kalf later te scheiden. Maar dat sprake is van ernstig leed zoals Dier&Recht in de betreffende uiting stelt, is echter niet aannemelijk,’ aldus het oordeel van de rechter.

Voorzitter Bart Kemp van Agractie is blij met de overwinning: ‘Dit heeft mogelijk een duidelijke precedentwerking.Het is nooit eerder vertoond,’ laat hij weten. ‘Het betekent dat dierenhouders onterecht aan de schandpaal worden genageld.’ Dier&Recht zegt gehoor te geven aan het vonnis, maar overweegt wel in hoger beroep te gaan. Directeur Frederieke Schouten zegt in een verklaring:

Het is ronduit teleurstellend dat de rechter alleen wilde kijken naar het moment dat het kalf bij de moeder wordt weggehaald en de vraag of dit ‘ernstig’ genoemd kan worden. De rechtbank gaat hiermee voorbij aan het leed dat onlosmakelijk verbonden is met het opgroeien zonder moeder. Dat veroorzaakt, samen met de sociale isolatie, aantoonbaar gedragsproblemen bij kalfjes. De jonge dieren kunnen slechter omgaan met stress en krijgen sneller last van gezondheidsproblemen zoals diarree. Bovendien is het sterftecijfer onder deze dieren hoger.

De posters moeten binnen 48 uur uit de abri’s en van de website van Dier&Recht zijn verwijderd. Zo niet, dan kan dit bestraft worden met een dwangsom van 5.000 euro per dag.

“Aantasting van dierenwelzijn, ongerief en zelfs leed kan mogelijk voorkomen worden door koe en kalf later te scheiden. Maar dat sprake is van ERNSTIG leed zoals Dier&Recht in de betreffende uiting stelt, is echter niet aannemelijk”, zegt de rechter over deze nu verboden campagne pic.twitter.com/gzHpi5blCz — Erno Eskens (@ErnoEskens) August 23, 2021

Foto: Dier&Recht