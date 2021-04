Rechter verbiedt Berlijn huurprijzen te beperken

Een forse klap voor de poging van de politiek om grip te krijgen op de almaar stijgende huurprijzen. Het Duitse Constitutioneel Hof heeft de Mietendeckel, de maatregel van de deelstaat Berlijn waarmee het vijf jaar lang verboden werd om de huurprijzen te verhogen, ongrondwettelijk verklaard. De maatregel werd vorig jaar door de linkse Berlijnse regering van SPD, de Groenen en Die Linke doorgevoerd. Daarmee wilden de bestuurders de gentrificatie, het uit de stad verdrijven van inwoners met lage inkomens om plaats te maken voor kapitaalkrachtige bewoners, tegengaan. Duitsland Instituut schrijft:

De deelstaat Berlijn had de wet om de huren te bevriezen niet mogen maken, aldus de rechters van het Constitutioneel Hof. De centrale overheid heeft de regulering van de huurprijzen al eerder wettelijk geregeld met de Mietpreisbremse. Deze landelijke rem op de huurprijzen werd in 2015 ingevoerd en moet voorkomen dat de huren in populaire woongebieden snel stijgen. De deelstaten hebben daarover daarom geen zeggenschap.