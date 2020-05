Rechterhand Baudet enthousiast over economisch beleid nazi’s

Freek Jansen, de rechterhand van Baudet en voorzitter van de JFVD, relativeerde een paar jaar geleden de Holocaust. Ook was hij enthousiast over het economisch beleid van de nazi’s, zo blijkt uit rechtbankstukken van Jansens toenmalige leidinggevende, waaruit Ton F. van Dijk van HP/De Tijd citeert.

“Hij (…) sprak meermalen zijn overtuiging uit dat dit tot een economisch succes en bestendiging van het systeem op wereldschaal had kunnen leiden als de militaire nederlaag van het Derde Rijk voorkomen had kunnen worden.”

Jansen ontkent niet dat hij die uitspraken heeft gedaan. Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt aan identiteitsfraude. Hij stuurde valse mails uit naam van Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. Dat deed hij toen hij griffiemedewerker was in Westland. Tichelaar deed aangifte. Het hoofdbestuur van FvD spreekt van een ‘uit de hand gelopen grap’.

Het relativeren van de Holocaust door Jansen past in een patroon. Een maand geleden onthulde Ton F. van Dijk al dat JFVD-leden zich in WhatsApp-groepen antisemitisch uitlaten en het Horst Wessellied verspreiden. In 2009 ging Baudet op bezoek bij Holocaust-ontkenner Jean-Marie Le Pen.

Jansen, die vorig jaar opviel door een gezwollen toespraak waarin hij de FvD-jongeren op het hart drukte dat ze “overwinningsdrang, ja zelfs overheersingsdrang” nodig hadden, kan niet door de leden worden afgezet als voorzitter van de JFVD, omdat Forum voor Democratie net zo democratisch is als de Democratische Volksrepubliek Korea.