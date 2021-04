Rechts-radicale Modi laat coronacrisis in India volledig ontsporen

De rechts-radicale Indiase premier Narendra Modi ligt onder vuur, nu zijn kabinet de greep op de corona-uitbraak in het land compleet is kwijtgeraakt. De besmettingscijfers gaan door het dak, de mortuaria liggen vol en ziekenhuizen hebben onvoldoende bedden en zuurstof.

De vraag naar medische zuurstof is de afgelopen weken vertienvoudigd, scholen moeten worden omgebouwd tot ziekenhuizen en in het westen van India kwamen deze week zeker 22 patiënten om het leven door een mankement aan de zuurstofvoorziening.

“Het hele zorgstelsel is ingestort”, verklaart dokter Jalil Parkar van het Lilavati-ziekenhuis tegen The Guardian. De patiënten liggen in de gangen en in de kelder van het ziekenhuis vindt triage plaats. “Buiten het ziekenhuis wachten mensen in ambulances en rolstoelen.” The Guardian spreekt van een ‘covid-hel’.

Net als andere ‘sterke’ leiders als Donald Trump en de Braziliaan Jair Bolsonaro heeft de hindoe-nationalist Modi de ernst van de situatie onderschat. Ondanks de enorme problemen in de zorg vindt hij nog altijd dat lockdowns alleen moeten worden afgekondigd als er echt niets anders meer mogelijk is.

Op Twitter dringen mensen aan op het vertrek van #SuperSpreaderModi. De Indiase premier ligt al geruime tijd onder vuur omdat hij de coronabestrijding actief tegenwerkt. Evenals Trump vorig jaar, blijft hij doorgaan met het houden van verkiezingsbijeenkomsten waarop tienduizenden mensen afkomen.

Hoewel India bekendstaat als een van de belangrijkste producenten van medicijnen heeft het land moeite met het opvoeren van de productie van coronavaccins. Belangrijke fabrieken klagen onder meer dat ze onvoldoende grondstoffen binnenkrijgen. Tot nu toe is slechts 1 procent van de Indiase bevolking gevaccineerd.

