Rechtse Britse pers ziet Kelder als dieptepunt

Jort Kelder heeft de Britse pers gehaald. The Daily Mail haalt ‘tv-persoonlijkheid’ Jort Kelders uitspraak tegenover Omrop Fryslân aan, waarin hij kritiek uit op de overheidsmaatregelen die te veel gericht zouden zijn op de volksgezondheid in plaats van de economie. ‘We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden,’ aldus Kelder in het interview.

The Daily Mail merkt op dat Kelder een goede vriend is van minister-president Rutte. Rutte die overigens in zijn persconferentie dinsdag ook reageerde op Kelder, zonder zijn vriend bij naam te noemen. Wie roept om versoepeling omdat de economie daarom zou vragen, creëert volgens Rutte een schijntegenstelling. ‘Die tegenstelling is er helemaal niet,’ aldus de premier. Zondag zei PvdA-leider Asscher hetzelfde in het tv-programma Buitenhof.

Na een storm van verontwaardiging, onder meer op sociale media, koos Kelder ervoor in het AD zijn uitspraken enigszins te nuanceren, hoewel hij wel achter zijn woorden blijft staan: ‘Ik heb nergens gesuggereerd dat ik oude, dikke mannen wil doden. Laten we vooral goed voor hen zorgen maar laten we ook kijken naar de economie. Dat is het punt dat ik wil maken, al mag dat blijkbaar niet gezegd worden.’

Volgens The Daily Mail klinkt in Nederland zowel de roep om strengere overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een volledige lockdown, als een roep om de maatregelen weer wat af te zwakken. De krant vermeldt dat het Nederlandse kabinet beide niet doet en dat er geen bewijs is dat dit een verkeerde of ineffectieve aanpak is.

