Rechtse extremisten in Israël koelen hun woede op Arabieren

זה מה שקורה כרגע ברמלה. בודקים רכבים יהודי רשאי לעבור, ערבי נרגם. כמו אתמול בחלק הערבי של העיר – המשטרה פשוט לא כאן וההמון משתולל pic.twitter.com/7mxY8iO7cz — Bar Peleg (@bar_peleg) May 11, 2021

Een groep rechtse extremisten heeft in Ramla, een stad 20 kilometer ten oosten van Tel Aviv, auto’s van Arabieren bekogeld. Terwijl voertuigen met Joodse inzittenden zonder problemen konden doorrijden, daalde er op auto’s met Arabieren een stenenregen neer. Op beelden op Twitter is te zien hoe een automobilist de macht over het stuur verliest, tot blijdschap van de agressieve menigte.

Arabieren maken ongeveer 20 procent uit van de Israëlische bevolking. Zij stammen af van de Arabisch sprekende gemeenschappen die daar al voor de oprichting van de staat Israël woonden. In gemengde steden als Haifa, Nazareth, Jaffa en Lod zijn de spanningen tussen Joden en Arabieren de afgelopen dagen flink opgelopen.

Aanleiding zijn de onlusten van de afgelopen weken in Jeruzalem. Palestijnen nemen het de autoriteiten kwalijk dat de trappen bij de Damascuspoort in de stadsmuur rond de oude stad niet toegankelijk zijn. In andere jaren komen moslims daar samen tijdens de ramadan. Ook de voorgenomen huisuitzetting van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem heeft kwaad bloed gezet.

Het Israëlische leger en Hamas bestoken de tegenpartij inmiddels continu met raketten en luchtaanvallen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt woensdag bijeen in New York om over de vijandigheden te spreken.