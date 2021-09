Rechtse partijen Estland zetten antivaxxers op kandidatenlijst om verkiezingen te winnen

Rechtse partijen in Estland zetten overtuigde antivaxxers op hun kandidatenlijsten om zo de lokale verkiezingen te winnen die half oktober worden gehouden. Volgens journalist Indrek Lepik tracht de populistische EKRE (Conservatieve Volkspartij) via dergelijke kandidaten kiezers te bereiken die anders nooit gaan stemmen. Hij trekt een vergelijking met Trump die in 2016 ook mikte op notoire niet-stemmers om rivaal Clinton te kunnen verslaan. “Ze werden bereikt, beloftes werden gedaan en ze brachten hun stemmen uit, die gaven de doorslag.”

Ook andere rechtse partijen trekken antivaxxers aan, bovendien heeft de minister van Cultuur Anneli Ott van de populistische Centrumpartij, openlijk verklaard dat ze zich niet laat vaccineren. Overigens zonder daar een duidelijke reden voor te geven. Ook Edgar Savisaar, de eerste premier van Estland en tevens oud-burgemeester van de hoofdstad Tallinn, die later vervolgd werd wegens corruptie, doet mee aan de verkiezingen met een antivaxx-partij. Zijn partij wil verder bewerkstelligen dat Estland uit de Europese Unie stapt en huldigt de bekende populistische opvatting dat het land geregeerd wordt door “een elite”.

De commentatoren in het programma Olukorrast riigis, verwachten overigens niet dat de antivaxxers de partijen veel extra stemmen zullen opleveren. “Het gaat hooguit om een procent of twee aangezien de meeste van die kandidaten totaal onbekend zijn.” In de huidige verhoudingen is die marge echter wel voldoende belangrijk om een dergelijk verbond aan te gaan In sommige steden kan de geringe winst bepalen dat de partij deel gaat uit maken van het bestuur. EKRE kampt met weglopende kiezers en is in de peilingen onder de 20 procent gezakt.

In de EU-lidstaat Estland is circa 65 procent van de bevolking gevaccineerd tegen het coronavirus. Het doel was om in september de 70 procent te behalen maar de minister van Volksgezondheid heeft verklaard dat dat niet gaat lukken. In sommige delen van het land, met name in het zuidoosten, is de vaccinatiegraad erg laag. Dat leidt tot een overbelasting van de zorg.

cc-foto: Stenbocki Maja, de Estse minister van Volksgezondheid ontvangt een vaccin.