Rechtsextremisten vallen vakbond aan tijdens antivaxx-demonstratie Italië

In Italië hebben rechtsextremisten het hoofdkantoor van vakbond CGIL aangevallen. Daarnaast hebben enkelen geprobeerd het kantoor van premier Mario Draghi binnen te dringen en ook is de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Rome bestormd. De politie heeft tot dusverre twaalf mensen gearresteerd, waaronder enkele kopstukken van de extreemrechtse partij Forza Nuova. Vakbondsbestuurders van CGIL spreken van een fascistische aanval.

Zaterdag was Rome het toneel van een demonstratie tegen een voorgenomen uitbreiding van de coronapas, waaraan enkele duizenden antivaxxers meededen. De rechtsextremisten maakten gebruik van de drukte om hun aanvallen uit te voeren. CGIL ging onlangs akkoord met de coronapas voor aangesloten leden. Na de bestorming van hun kantoor zei vakbondsleider Maurizio Landini:

De aanval op het landelijke hoofdkantoor van CGIL is een daad van fascistische criminaliteit, een aanval op de democratie en op de arbeidswereld. Niemand mag denken dat ze dit land kunnen terugsturen naar zijn fascistische verleden.

#MaurizioLandini: "L'assalto alla sede della #Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia, a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Domani convocata d'urgenza assemblea generale"

’s Nachts viel een groep antivaxxers de eerste hulp aan van het Umberto I-ziekenhuis, waar een van hen aan verwondingen werd behandeld. Dat leidde ertoe dat zorgmedewerkers zichzelf in het ziekenhuis moesten barricaderen om veilig te blijven voor de woeste meute. Een bestorming van Draghi’s kantoor mislukte, de aanvallers wisten niet langs de zwaarbewapende politieagenten te komen. Emanuele Fiano, parlementariër voor de centrumlinkse Partito Democratico heeft aangekondigd maandag een wetsvoorstel in te dienen om neofascistische bewegingen als Forza Nuova te ontbinden en verbieden.

Volgens de politie zijn tijdens de rellen door rechtsextremisten en antivaxxers 38 agenten gewond geraakt. Over enkele dagen wordt het gebruik van de coronapas uitgebreid. Die was aanvankelijk alleen bedoeld voor de culturele sector en de horeca, maar is sinds een maand ook verplicht voor werknemers. Volgens de nieuwe regels die door vakbonden en werkgevers zijn goedgekeurd, kunnen medewerkers die een coronapas weigeren worden geschorst zonder doorbetaling van het salaris. Het aandeel antivaxxers onder de Italiaanse bevolking is een kleine minderheid. Ruim 80 procent van de Italianen ouder dan 12 jaar is inmiddels volledig gevaccineerd.