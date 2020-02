Rechtsradicaal pleegt aanslagen in Duits Hanau: elf doden

Bij schietpartijen bij twee shisha lounges in de West-Duitse stad Hanau heeft een man woensdagavond negen mensen doodgeschoten. Ook vielen er vier gewonden in de plaats ten oosten van Frankfurt. Volgens burgemeester Claus Kaminsky zijn alle slachtoffers van buitenlandse komaf. De politie trof de verdachte van de schietpartij dood aan in zijn woning. Daar werd ook het lichaam van een andere persoon aangetroffen.

De vermoedelijke dader van de schietpartijen, Tobias R., had volgens Bild Zeitung extreemrechtse motieven. De politie heeft in zijn woning een brief en video gevonden waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor de aanslag. In zijn brief schrijft Tobias R. onder meer dat bepaalde volken ‘vernietigd’ moeten worden.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗ Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche. Die Ermittlungen dauern an. Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

De autoriteiten konden Tobias R. opsporen omdat getuigen hadden genoteerd met welke auto de dader was gevlucht. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer dan een dader betrokken was bij de aanslagen.

Gerade das Bekennerschreiben des Attentäters von Hanau gelesen, der glaubt, die Bluttat „gegen die Geheimorganisation und gegen die Degeneration unseres Volkes“ begangen zu haben.

Wahnsinn …

Mein Beileid und Mitgefühl den Angehörigen der unschuldigen Opfer. — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 20, 2020

Duitsland heeft regelmatig te lijden onder extreemrechts geweld. Op 9 oktober pleegde de 27-jarige Stephan B. uit Sachsen-Anhalt in het Oost-Duitse Halle aanslagen bij een synagoge en een dönerrestaurant. In een video verklaarde B., die de aanslagen pleegde op Jom Kippoer, de belangrijkste Joodse feestdag, dat joden “de joden de bron van alle problemen zijn”. Ook klaagde hij over het feminisme en ‘massa-immigratie’.

Op 2 juni vermoordde de 45-jarige neonazi Stephan E. CDU-politicus Walter Lübcke. Lübcke gold als een uitgesproken voorstander van het immigratiebeleid van bondskanselier Angela Merkel, dat in de ogen van extreemrechts veel te ruimhartig is. Pegida-aanhangers bedreigden de politicus al voor de moord met de dood. Ook circuleerde zijn adres op extreemrechtse websites.