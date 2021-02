Reclamewaakhond verbiedt commercials van roekeloos Ryanair

De Britse reclamewaakhond heeft een advertentiecampagne van Ryanair verboden. De Advertising Standards Authority (ASA) vindt twee spotjes waarin de vliegtuigmaatschappij mensen oproept om na hun inenting weer op reis te gaan (‘prikken en gaan!’), onverantwoord en misleidend.

Er kwamen meer dan tweeduizend klachten binnen over de commercials, meldt The Guardian. De klagers wezen erop dat Ryanair het publiek misleidde door te suggereren dat een prik genoeg zou zijn en dat iedereen voor de lente of zomer ingeënt zou zijn. Bovendien blijven er voorlopig ook na vaccinatie beperkingen van kracht.

De ASA is het met de klagers eens. “De commercials kunnen ingeënte personen aanmoedigen om de beperkingen niet meer na te leven.”

