Recordaantal coronadoden Duitsland, Merkel smeekt bevolking thuis te blijven

Bondskanselier Angela Merkel heeft de Duitsers gesmeekt kerst, en de aanloop er naartoe, niet uitbundig met de hele familie en vriendenkring te vieren. Merkel benadrukte dat het dit jaar absoluut noodzakelijk is om contacten zoveel mogelijk te vermijden, ‘zodat dit niet het laatste jaar wordt dat jullie kerst kunnen vieren met je grootouders’.

Duitsland kampt met een flinke opleving van het coronavirus. Toen vorige maand een gedeeltelijke lockdown werd ingevoerd, waren er zo’n 120 besmettingen per 100.000 inwoners. Inmiddels is dat aantal opgelopen naar 150 per 100.000. Woensdag werd bekend dat er in 24 uur tijd 590 Duitsers zijn overleden aan het coronavirus, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

Merkel zei dat met nog 14 dagen te gaan tot Kerstmis, de Duitsers het absoluut noodzakelijke moeten doen om het virus niet verder te verspreiden:

Hoe moeilijk het ook is, en ik weet hoeveel moeite jullie hebben gestoken in het opzetten van glühwein- en wafelkraampjes, het is simpelweg niet verenigbaar met de afspraken die we hebben gemaakt om alleen thuis maaltijden te nuttigen. Het spijt me echt, uit het diepste van mijn hart, maar als de prijs die we hiervoor moeten betalen 590 doden per dag is, dan is dat onacceptabel.

"I really am sorry, from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day then this in unacceptable."

German Chancellor Angela Merkel begs Germans to follow coronavirus restrictions in an unusually emotional appeal ahead of Christmas. pic.twitter.com/dNRge9cvdJ

— DW News (@dwnews) December 9, 2020