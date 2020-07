Recordaantal Covid-besmettingen VS, Trump draagt eindelijk mondkapje

In de Verenigde Staten is een recordaantal corona-uitbraken vastgesteld sinds het begin van de pandemie. In 24-uur tijd zijn er ruim 70.000 Amerikanen bijgekomen die besmet zijn met Covid-19. Vooral het zuiden van de VS is zwaar getroffen. President Donald Trump werd ondertussen voor het eerst in het openbaar gezien met een mondkapje om.

Het aantal coronabesmettingen in de VS gaat richting de 3,5 miljoen, veruit het hoogste aantal wereldwijd. De laatste grote uitbraken en sterfgevallen als gevolg van het coronavirus, zijn in de zuidelijke staten Californië, Texas, Florida en Arizona. In die laatste drie staten dreigt een tekort aan IC-bedden in de ziekenhuizen.

Ondertussen heeft Trump zich voor de eerste keer in het openbaar laten zien met een mondkapje om. Hij deed dat tijdens een bezoek aan een militair ziekenhuis nabij Washington. Trump heeft voorheen wel beweerd dat hij vaker een mondkapje draagt, maar daar is geen enkel bewijs van. Ondertussen bleef hij grote bijeenkomsten organiseren waarbij vrijwel niemand mondbescherming droeg en ook blijft hij volhouden dat individuele staten hun coronamaatregelen moeten versoepelen en wil hij na de zomer alle scholen weer volledig geopend hebben.

Trumps tegenkandidaat bij de komende presidentsverkiezingen laat zich in het openbaar wel zien met een mondkapje. Eerder deelde Trump via Twitter berichten waarin Biden belachelijk werd gemaakt: het mondkapje zou hem zwak doen lijken.