Recorddaling consumptie varkensvlees in Duitsland

Duitsers hebben in zeker dertig jaar niet zo weinig vlees gegeten als vorig jaar. De gemiddelde Duitser at 57,3 kilo vlees. Dat was 750 gram minder dan een jaar eerder. Vooral de consumptie van varkensvlees nam af, met 940 gram per hoofd van de bevolking.

Volgens persbureau DPA is de dalende vleesconsumptie het gevolg van een toegenomen milieubewustzijn. De veehouderij levert een flinke bijdrage aan de klimaatcrisis: tot wel 18 procent van de menselijke broeikasgasuitstoot komt op het conto van de veehouderij. Om het vee te voeren, wordt bovendien veel bos gekapt of platgebrand.

Duitsers zijn vaker vegetariër of flexitariër geworden. Uit onderzoek dat het Duitse ministerie van Landbouw vorig jaar mei liet uitvoeren, blijkt dat nog maar 26 procent van de Duitsers dagelijks vlees eet. In 2015 was dat nog 34 procent.

Duitsland is bepaald niet het enige land waar de vleesconsumptie is gedaald. Volgens de Verenigde Naties bedroeg de wereldwijde afname vorig jaar 3 procent. Door de coronacrisis gingen mensen veel minder vaak naar het restaurant en gaven ze minder geld uit aan boodschappen, stelt de VN. Ook grote corona-uitbraken bij slachterijen speelden een rol.