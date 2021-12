Reformatorische school droeg leraren op homo’s te verraden

Docenten en andere medewerkers van de reformatorische school Gomarus in Gorinchem moesten homoseksuele collega’s en leerlingen verraden. Dat blijkt uit de ‘notitie seksualiteit’ uit 2016 van de school. Daarin staat ook dat de school “leerlingen in principe altijd afraadt nu al uit te komen voor hun homofiele gerichtheid”.

Het Gomarus kwam in maart van dit jaar onder vuur te liggen, toen NRC Handelsblad berichtte over de bizarre omgang met homoseksuele leerlingen op de school. Als homo’s en lesbiennes op school over hun geaardheid vertellen, neemt de school ogenblikkelijk contact op met hun ouders – ook als de kinderen dat niet willen.

Daarmee hield de homovijandige houding van de school niet op, zo blijkt uit de nu door het ministerie van Onderwijs vrijgegeven notitie, schrijft het AD.

Zo meldt het beleidsstuk: ‘Wanneer een personeelslid hoort dat een leerling een seksuele relatie wil aangaan of is aangegaan met iemand van hetzelfde geslacht, dan brengt hij de teamleider en de mentor daarvan op de hoogte. De mentor en/of de teamleider zal vervolgens met de leerling hierover spreken.’

Doel van de gesprekken met de leerling en de ouders is volgens de notitie om “de leerling tot inkeer te brengen”. “Wanneer de gesprekken dit effect niet hebben, zal uiteindelijk bezien worden of tot verwijdering van school overgegaan kan en moet worden”.

Docenten kregen ook de opdracht om homoseksuele collega’s erbij te lappen. “Wanneer een personeelslid hoort dat een collega een seksuele relatie wil aangaan of is aangegaan met iemand van hetzelfde geslacht, dan stelt hij (na zijn collega hierover geïnformeerd te hebben) het College van Bestuur op de hoogte.”