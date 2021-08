Regisseur Ken Loach: ‘Ik ben geroyeerd door Labour’

De befaamde Britse regisseur Ken Loach zegt dat hij door Labour uit de partij is gezet. Loach, die twee jaar terug nog een internationaal debat losmaakte over flexwerk met zijn film ‘Sorry we missed you’ over een pakketbezorger en een thuiszorgster, stelt dat hij wordt geroyeerd in het kader van een “heksenjacht” en omdat hij degenen die hem voorgingen “niet wil verloochenen”.

'Labour HQ finally decided I'm not fit to be a member of their party, as I will not disown those already expelled. Well…' KL — Ken Loach & Sixteen Films (@KenLoachSixteen) August 14, 2021

Loach, die een meester is in sociaal-realistische films over de lagere klassen in de Britse maatschappij, behoort tot de linkervleugel van de partij. Hij is een supporter van oud-leider Jeremy Corbyn die moest vertrekken na een historische verkiezingsnederlaag tegen Boris Johnson. Corbyn werd daarna als partijlid geschorst omdat hij beweerde dat de klachten over antisemitisme binnen de partij overdreven waren. Later nam hij dat terug.

De nieuwe leider Keir Starmer zou er volgens The Guardian op uit zijn de partij “te zuiveren” van Corbyn-aanhangers. Die beschuldigen Starmer ervan dat hij de democratisering van de partij terugdraait en sommige opponenten binnen de partij feller bestrijdt dat de Conservatieven. Het aan de kant zetten van een socialistische coryfee als Loach zal de verdeeldheid vermoedelijk alleen maar doen toenemen.

De 85-jarige regisseur is zelf begin deze eeuw uit Labour gestapt omdat hij het beleid van Tony Blair onverteerbaar vond. Hij keerde terug toen Corbyn leider werd.

