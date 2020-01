Regisseur opgepakt na misbruikaanklacht actrice Adèle Haenel

De Franse regisseur Christophe Ruggia (55) is gearresteerd door de Franse politie op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen. Vorig jaar publiceerde onderzoekssite Mediapart een onthullend interview met Adèle Haenel, de Franse steractrice die met prijzen overladen is en alom geprezen wordt voor haar vertolking in Portrait de la jeune fille en feu. Ze besloot met haar verhaal naar buiten te treden na het zien van Neverland, de documentaire over het kindermisbruik door Michael Jackson. Haenel werd slachtoffer toen ze in haar debuutfilm speelde, Les Diables van Ruggia, die in 2003 onder meer op het filmfestival van Rotterdam te zien was. HLN meldde over die onthulling:

De actrice zegt dat het misbruik begon toen zij amper 12 jaar oud was en duurde tot ze 15 jaar oud was. Ze omschrijft de handelingen van de regisseur als “kindermishandeling en seksuele intimidatie.” Ook beweert de actrice dat ze Christophe “gedwongen kusjes in de nek” moest geven en dat ze hem “herhaaldelijk moest aanraken, van zijn dijen tot zijn borstkas.” De feiten werden volgens Haenel gepleegd in het appartement van de regisseur en tijdens verschillende internationale filmfestivals. Christophe Ruggia was toen al 40 jaar oud.