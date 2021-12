Reizen per 1 februari alleen toegestaan met slecht verkrijgbare boosterprik

Wie negen maanden na zijn laatste vaccinatie nog geen boosterprik heeft gehad, verliest per 1 februari zijn QR-code. Daarover zijn de Europese ministers van Volksgezondheid het eens geworden. Ook demissionair minister Hugo de Jonge stemde voor de maatregel, ondanks dat hij veel later aan de boostercampagne begon dan zijn Europese collega’s en het hoogst twijfelachtig is of alle Nederlanders wel binnen de gestelde termijn in aanmerking komen voor de prik.

De kritiek op het intens trage boosterbeleid van De Jonge komt niet alleen uit Nederland, maar naar eigen zeggen ook van zijn EU-collega’s. Een woordvoerder van het ministerie van VWS zegt dat De Jonge nog probeert om mensen ook toestemming te geven om te reizen wanneer ze bijvoorbeeld pas na tien maanden hun boosterprik krijgen. Het is bij lange na niet zeker of de overige lidstaten daar akkoord mee gaan. De datum van 1 februari wijkt al sterk af van het oorspronkelijke plan om de booster al per 10 januari verplicht te maken.