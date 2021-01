Rel in Ierland over blasfemische satire waarin God een verkrachter is

Geen video? Klik hier.

De Ierse publieke omroep heeft zondag excuses aangeboden voor een zeer korte satirische clip waarin te zien is hoe God wordt gearresteerd wegens verkrachting. “God is de laatste figuur die betrokken raakt bij de golf van zaken rond seksuele intimidatie,” zegt een nieuwslezer terwijl op beelden getoond wordt hoe de heilige vader wordt opgepakt. Hij protesteert nog met de woorden “het was tweeduizend jaar geleden”. De nieuwslezer vervolgt: “De 5 miljard jaar oude verdachte werd beschuldigd van het zichzelf opdringen aan een jonge migrante uit het Midden-Oosten en haar naar verluidt tegen haar wil zwanger te hebben gemaakt, voordat hij tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld met de laatste 24 maanden voorwaardelijk.”

De clip werd uitgezonden als onderdeel van de oudejaarsshow en de volgende dag door aartsbisschop Eamon Martin als blasfemisch bestempeld. De geestelijke eiste dat de clip direct verwijderd zou worden en afgekeurd “door alle mensen van goede wil”. De clip is beledigend voor alle katholieken en christenen, twitterde hij verbolgen.

2. To broadcast such a deeply offensive and blasphemous clip about God & Our Blessed Mother Mary during the Christmas season on ‘NYE Countdown Show' on @RTE, @RTEOne & on Eve of the Solemn Feast of Mary, Mother of God is insulting to all Catholics and Christians. @deeforbes_dee — Eamon Martin (@ArchbishopEamon) January 1, 2021

De publieke omroep gaf geen gehoor aan de eis tot verwijdering van de clip, meldt The Journal. Volgens de organisatie van ongelovigen Atheist Ireland is dat terecht omdat de Ierse bevolking in 2018 per referendum massaal stemde voor afschaffing van het verbod op godslastering. “Mensen hebben rechten, hun geloof heeft dat niet,” aldus een woordvoerder die stelt dat het bekritiseren van religie net zo acceptabel moet zijn als het bekritiseren van seculiere ideeën. Hij wees er op dat in de bijbel allemaal verhalen staan over het vermoorden van onschuldige mensen die net zo beledigend zijn voor mensen van goede wil als de aartsbisschop de clip vindt.

Volgens de atheïsten is er wel iets wat verwijderd moet worden namelijk het zogeheten Angelus, een minuut durende meditatieve clip die de Ierse publieke omroep dagelijks voor nieuwsuitzendingen op radio en tv uitzendt. “Dat is gratis reclame voor de katholieke kerk.”

De satire werd gemaakt door de website Waterford Whispers News. De nieuwslezer die optrad was in het verleden ook echt presentator van RTE News.