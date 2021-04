Rel over Shell als sponsor tentoonstelling klimaatcrisis

Het Science Museum in Londen ligt onder vuur omdat de komende tentoonstelling over de klimaatcrisis ‘Our Future Planet’ wordt gefinancierd door Shell. De Brits-Nederlandse oliegigant is juist een van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering. De tentoonstelling wordt georganiseerd in de aanloop naar de COP26 klimaattop die in november in Londen gehouden wordt en gaat in op de opvang en opslag van CO2, een omstreden techniek die door oliemaatschappijen vaak is aangedragen als ‘oplossing’ om de consumptie van fossiele energie ongemoeid te laten.

De pressiegroep Scientists for Global Responsibility noemt de stap van het museum om op dit onderwerp in zee te gaan met de fossiele energiereus “onverantwoordelijk”. Het Science Museum kwam recent ook al in opspraak wegens financiële banden met de oliemaatschappijen BP en Equinor. Voor journalist George Monbiot was dat reden zich terueg te trekken als spreker. “Welke gerespecteerde neemt nog steeds geld aan van de machine des doods voor deze planeet?” twitterde hij.

When I accepted the museum’s invitation, I naively imagined those days were over. I mean, what respectable organisation still takes money from this planetary death machine? I love the Science Museum, but it’s hard to express how disappointed I feel. — George Monbiot (@GeorgeMonbiot) February 26, 2021

Eerder hebben het Natural History Museum, de National Gallery, het Edinburgh Science Festival, het National Theatre, het Southbank Centre en het British Film Institute de financiële banden met Shell verbroken. In Nederland werd Shell aan de kant gezet als sponsor van het Koninklijk Concertgebouw en het Van Goghmuseum.

Andrew Simms van Scientists for Global Responsibility stelt dat Shell een beruchte reputatie heeft in het verspreiden van desinformatie over de klimaatcrisis en de eigen rol daarin en noemt het volstrekt misplaatst dat het museum zich laat gebruiken voor de marketingcampagnes van de oliemaatschappij.

De eerder dit jaar gedane belofte van Shell om te streven naar ‘Net Zero’ wordt bekritiseerd omdat de plannen te vaag zijn en de olie- en gasexploitatie onvoldoende wordt teruggedrongen. Om zogenaamd klimaatneutraal te worden terwijl de productie gewoon doorgaat of zelfs wordt opgevoerd, heeft het bedrijf de CO2-opslagmethodes nodig waar onmogelijk aan kan worden voldaan. Shell beweert dat de opslagmethodes nodig zijn om te voldoen aan de doelstelling van het Parijse klimaatverdrag.

In 2015 werd uit geopenbaard email-verkeer duidelijk dat Shell trachtte via de sponsoring van een tentoonstelling in het Science Museum het debat over de klimaatcrisis te sturen. In Nederland wordt actie gevoerd tegen de financiering van wetenschapsmuseum Nemo door Shell.

