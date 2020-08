Relatief veel nieuwe coronapatiënten zijn net terug van vakantie

Relatief veel mensen bij wie afgelopen week een nieuwe coronabesmetting is vastgesteld, zijn kort daarvoor op vakantie geweest. Dat meldt het RIVM. Het gaat om 738 personen met een positieve COVID-19-test, die in de 14 dagen daar voorafgaand in het buitenland waren. De meesten van hen in Frankrijk of Spanje.

Sinds 1 juli wordt de internationale reishistorie van mensen die positief getest zijn op COVID-19 nagevraagd. Het aantal nieuwe besmettingen van vakantiegangers ligt deze week hoger dan de week ervoor, toen ging het om 405 personen. De meeste positief geteste mensen met een reishistorie zijn in Frankrijk geweest, namelijk 26%. Daarna volgen reizigers naar Spanje met 25%, Turkije met 9% en Malta met 8%. Het RIVM zegt er wel bij dat dit niet per se betekent niet dat al deze mensen de besmetting ook daadwerkelijk in het buitenland hebben opgelopen.

In totaal werden er 4.013 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dit aantal nieuwe vastgestelde besmettingen is ongeveer hetzelfde als vorige week. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens is wel gestegen.

cc-foto: Chad Davis