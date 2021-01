Relschoppers vallen opnieuw ziekenhuis aan

Nadat zondag het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) aanvielen werd maandagavond in Den Bosch opnieuw een ziekenhuis belaagd door relschoppers. Omroep Brabant meldt:

Relschoppers hadden maandagavond ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch op het oog. Ze deden een poging om bij het ziekenhuis komen, maar dat is niet gelukt. Dat bevestigt de directeur van het ziekenhuis. (…) Ambulances moesten uitwijken naar andere ziekenhuizen. “Dat was angstaanjagend voor het personeel”, zegt directeur Piet-Hein Buiting van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Het ziekenhuis is vanwege de dreiging korte tijd gesloten geweest. Den Bosch was net als een aantal andere steden maandagavond het toneel van rellen. Burgemeester Jack Mikkers is volgens het AD “met stomheid geslagen vanwege de ongeregeldheden in zijn stad. Hij wil een onafhankelijk onderzoek zodat hij kan achterhalen of de autoriteiten juist gehandeld hebben. ,,Het duurde best lang tot de ME beschikbaar was”, zegt Mikkers. ,,Dat is geen verwijt, maar een constatering.”

Ook in andere steden leek de politie verrast door de relbeluste jongens. In Rotterdam zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb dat hij voor het eerst “heb moeten dreigen met inzet van traangas, een verregaande maatregel. Dat vind ik verdrietig, want dat heb ik in mijn hele carrière als burgemeester nog nooit hoeven doen.”

Kamerleden, die vorige week nog debatteerden over de vraag of de avondklok om 20:30 of 21:00 in moest gaan, tonen zich geschokt. CDA-Kamerlid Wytske Postma ziet het Nederlands exceptionalisme onderuit gaan: “Tot nu toe waren winkelplunderingen altijd iets wat in andere landen gebeurde. Niet hier. Niet in ons Nederland,” twittert ze.

Dit doet gewoon pijn. Tot nu toe waren winkelplunderingen altijd iets wat in andere landen gebeurde. Niet hier. Niet in ons Nederland. En deze winkeliers krijgen al keer op keer klappen van Corona. Waanzin dit. https://t.co/3yIXDANUom — Wytske Postma (@WytskePostmaCDA) January 25, 2021

Het AD schrijft dat het delen van beelden via sociale media “een aanzuigende werking” lijkt te hebben.

NRC laat de Leidse onderzoeker Jelle van Buuren die promoveerde op een studie naar het milieu van actievoerders en complotdenkers in Nederland. De terrorisme- en extreem-rechtsdeskundige zegt over de rol van sociale media: