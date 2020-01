Remainers willen speciale Brexit-munt uit roulatie halen door massaal te sparen

Op 31 januari, de dag dat Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt, brengt de Britse conservatieve regering een speciale munt uit van 50 pence. Op de munt prijkt de tekst Peace, prosperity and friendship with all nations. De tekst is saillant omdat het verlaten van de Europese Unie juist in strijd met die waarden lijkt. De Unie is opgericht en er in geslaagd om de vrede in Europa te bewaren, heeft voor een enorme welvaartstoename gezorgd en is de belichaming van de vriendschap tussen volkeren.

Remainers zijn gepikeerd over het uitbrengen van de munt, die wordt gezien als de zoveelste provocatie vanuit het Brexit-kamp. Verzameld op de The New European Facebook pagina zweren ze de munten uit roulatie te halen door ze massaal te sparen. “Ik zal ze bewaren in een la en ze terugbrengen naar de bank op de dag dat het VK weer lid wordt van de EU,” aldus Remainer John Perry. Anderen stellen dat ze de munten zullen doneren aan een goed doel.

Tegelijkertijd worden er alternatieven verzonnen voor het muntopschrift, variërend van een opgestoken middelvinger tot de tekst Het enige land dat sancties tegen zichzelf heeft afgekondigd.

Er worden in eerste instantie drie miljoen Brexitmunten in roulatie gebracht. In een later stadium volgen er nog eens zeven miljoen.