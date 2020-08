Remy Bonjasky openhartig over racisme: Ik werd uitgescholden voor aap

Kickbokser Remy Bonjasky doet in het tv-programma ‘De Racismekaart’ van Omroep Flevoland een boekje open over de manier waarop hij in Nederland al sinds zijn jeugd te maken heeft met racisme. Zo vertelt hij dat hij als kleine jongen op de voetbalclub al door de ouders van tegenstanders werd uitgescholden om zijn huidskleur:

Ik heb veel meegemaakt toen ik jong was. Of je nou elk jaar die vreselijke tijd van zwarte piet moet meemaken, omdat je daar als 8-, 9-, 10-jarig jongetje uitgescholden wordt voor zwarte piet. Bij het voetballen, als je met een elftal waar voornamelijk zwarte jongens in zitten… dan kom je ergens in Amstelveen uit […], en dan word je eerst bejegend als aap: ‘O, daar zijn ze hoor, die apen. Hoe gaan we dat doen, moeten we een banaantje gooien?’.

Ook toen Bonjasky op latere leeftijd wereldtitels in de wacht sleepte als kickbokser kreeg hij te maken met dezelfde haat. Daarover zegt hij: “Je krijgt klappen in de ring voor Nederland en als je dan thuis komt hoor ik: Rot op naar je eigen land! Dat is pijnlijk.”

In het programma ‘De Racismekaart’ gaan actrice en presentatrice Tanja Jess en cabaratier Mo Hers op zoek naar verborgen racisme. Ze interviewen daarover bekende Flevolanders en mensen op straat. Aan bod komen onder meer de Almeerse burgemeester Franc Weerwind, presentatrice en kookboekenschrijfster Nadia Zerouali en voormalig Olympisch zwemster Enith Brigitha. Het programma is vanaf maandag 17 augustus dagelijks te zien op Omroep Flevoland.

Video niet te zien? Klik hier, of pas je cookie-instellingen aan.