Renske Leijten in de bres voor Omtzigt en andere doelwitten fluistercampagnes

Voor SP-Kamerlid Renske Leijten is de maat vol. In ferme bewoordingen spreekt ze zich op Twitter uit tegen lastercampagnes op het Binnenhof zoals die waar CDA-collega Pieter Omtzigt en eerder ook Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) doelwit van werden. Anonieme bronnen die met gewilligde assistentie van parlementair journalisten hun gram halen, oftewel fluistercampagnes. ‘Walgelijk,’ aldus Leijten.

'Oprechte zorgen' over Omtzigt, maar ondertussen dit soort anekdotes delen met de krant. Collegiaal wel. https://t.co/sZstNzPdNL pic.twitter.com/z4AwxgEpIu — Frederieke Hegger (@FrederiekeH) March 23, 2021

In het geval van Omtzigt komen de roddels uit de eigen partijtop, maar van wie blijft onbesproken. Omtzigt zou overspannen zijn, last hebben van huilbuien, met spullen gooien en meer van zulks. Achter de schermen leven er ‘oprecht medelijden’ en ‘zorgen’, dit alles gretig opgetekend door de Telegraaf. In februari werd de aanval geopend op Arib waarvan ‘diverse partijen’ haar uit de voorzittersstoel wilden hebben. Arib zou ‘achterbaks’ zijn en ‘een ramp’ voor de functie. Bron: tien anonieme personen op of rond het Binnenhof die van RTL Nieuws alle ruimte kregen leeg te lopen zonder weerwoord.

Welkom in Den Haag waar dit op grote schaal gebeurt, schrijft SP’er Leijten die in de strijd voor rechtvaardigheid in het toeslagenschandaal nauw samenwerkte met Omtzigt: ‘Bedoeling? Beschadigen van sterke en gevreesde tegenstander.’ Daarbij maakt Leijten duidelijk dat hoewel de Telegraaf erom bekend staat politieke tegenstanders met liefde te kortwieken, het een probleem is dat op veel Haagse redacties speelt. In het geval van de aanval op Omtzigt vindt “de T” kwaliteitskrant NRC aan zijn zijde. RTL opende zoals gezegd het vuur op Arib en zowel de Volkskrant als de Correspondent legden na gefluister de schuld van het toeslagenschandaal bij de Kamer, hoewel het tegendeel al was bewezen.

Leijten schrijft:

Van de politiek en ook dynamiek binnen partijen hoort goed verslag te worden gedaan. Zonder dat anonieme gefluister en met eerlijk hoor en wederhoor. En natuurlijk #TeamOmtzigt. Een dijk van een volksvertegenwoordiger, laat hem gewoon even met rust

En sluit af met een tip ‘aan beledigde Haagse journalisten’:

Journalisten en Kamerleden hebben beiden een rol in de controle van de regering. Als de eersten zich laten gebruiken om de tweede te beschadigen, gaat het mis. Hier zou Haagse media eens goede discussie over moeten voeren.